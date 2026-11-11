Gehandicaptenparkeerplaats ingesteld bij Kolgans 33 in Deurne

De gemeente Deurne heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen bij Kolgans 33. Het gaat om een plek die gekoppeld is aan het kenteken van de auto van de aanvrager.

Gevonden voor jou

De aanvraag voldoet aan de criteria voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Daarbij is onder meer gekeken naar het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart en het ontbreken van een eigen parkeervoorziening. De parkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de woning van de aanvrager geplaatst en duidelijk aangegeven met een verkeersbord.