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Paardenbak in Schijf gelegaliseerd door gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor het legaliseren van een paardenbak aan de Hoekvensedreef in Schijf. Hiermee mag de paardenbak officieel blijven bestaan.
Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en aanlegactiviteiten. De legalisatie van de paardenbak betekent dat deze voldoet aan de regels en officieel is goedgekeurd door de gemeente.
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