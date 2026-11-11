Vergunning verleend voor kappen van bomen in Oisterwijk

In Oisterwijk is toestemming gegeven om twaalf bomen te kappen aan de Kievitsblekweg. Het besluit is verzonden op 2 november 2026 en treedt na vier weken in werking.

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Het college heeft bepaald dat de vergunning pas na vier weken van kracht wordt. Dit is gedaan om een mogelijke onherstelbare verandering van de omgeving te voorkomen. De bomen mogen daarna worden gekapt, tenzij er een verzoek tot opschorting wordt ingediend bij de rechtbank.