Horecavergunning verleend aan BillyBird Facilities in Volkel

De burgemeester van Maashorst heeft een horecavergunning verleend aan BillyBird Facilities B.V. in Volkel. Het bedrijf mag nu officieel alcohol schenken op de locatie aan de Zeelandsedijk.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 2 november verzonden en geldt voor de locatie aan de Zeelandsedijk 34a in Volkel. Hiermee voldoet het horecabedrijf aan de regels uit de Algemene plaatselijke verordening en de Alcoholwet.