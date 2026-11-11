Tijdelijke verkeershinder door vrachtwagen in Luyksgestel

Op 20 november zal er tijdelijke verkeershinder zijn bij Rijt 41 in Luyksgestel door het plaatsen van een vrachtwagen. De hinder duurt van zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare ruimte in Luyksgestel. Het besluit is op 9 november verstuurd. De vrachtwagen wordt geplaatst op Rijt 41, wat mogelijk invloed kan hebben op het verkeer in de directe omgeving.