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Kerststal en Kersthut op Plein Loveren van 18 december tot 1 januari
Er is een vergunning verleend voor de Kerststal en Kersthut op Plein Loveren. Het evenement vindt plaats van 18 december tot 1 januari, dagelijks van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds.
De Kerststal en Kersthut zullen te vinden zijn op het plein Loveren. Het evenement biedt bezoekers de gelegenheid om tijdens de feestdagen de kerstsfeer te beleven.
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