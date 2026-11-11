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Uitbreiding van stal en wijziging aantal dieren in Den Dungen

In Den Dungen is een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een stal aan de Beusingsedijk 8. De wijziging van het aantal dieren binnen het bouwvlak maakt deel uit van het besluit.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op bouw- en milieutechnische activiteiten volgens de Wabo, de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel.

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