Waalwijk wijst 16 parkeerplaatsen aan voor elektrische auto's

De gemeente Waalwijk heeft besloten om op acht locaties in de gemeente zestien parkeerplaatsen exclusief beschikbaar te maken voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Het besluit komt voort uit het streven om elektrisch rijden te stimuleren en een goed functionerend openbaar laadnetwerk te realiseren. Op iedere locatie worden twee parkeerplaatsen voorzien van laadpalen, waarmee twee elektrische auto's tegelijk kunnen opladen. De locaties zijn gekozen op basis van onder meer toekomstprognoses, parkeeronderzoeken en aansluiting op het elektriciteitsnet.

De nieuwe laadpunten bevinden zich onder andere in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Het reserveren van deze parkeerplaatsen moet bijdragen aan een milieuvriendelijker vervoerssysteem zonder grote impact op de totale parkeercapaciteit in de gemeente.