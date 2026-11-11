Gemeente Goirle verleent vergunning voor het kappen van 64 bomen

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het kappen van 64 bomen. Het gaat om locaties nabij het Oranjeplein in Goirle. Het besluit is op 9 november verzonden en gaat op 16 november in.

Gevonden voor jou

De bomen worden verwijderd via een spoedprocedure vanwege urgente veiligheidsbelangen. Deze procedure zorgt ervoor dat de vergunning direct kan worden gebruikt vanaf 16 november. De vergunning geldt voor het kappen van bomen of het vellen van houtopstanden op diverse plekken in Goirle.