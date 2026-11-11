Kerstmarkt in Bladel op 13 december krijgt vergunning

Op zondag 13 december wordt in Bladel een Kerstmarkt georganiseerd. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend voor de locaties Floriaan, Wielewaal 10, en Kempenland, Rondweg 25. De markt is geopend van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

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De vergunning maakt het mogelijk om een gezellige markt te houden, waar bezoekers in kerstsfeer kunnen genieten van diverse kraampjes en activiteiten. Het evenement vindt plaats op twee locaties in Bladel, die speciaal hiervoor worden ingericht. De gemeente heeft het besluit onlangs genomen.