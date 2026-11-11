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Ossendrechts pand aangewezen als gemeentelijk monument

Een pand aan de Zuidpolderdijk in Ossendrecht is definitief aangewezen als gemeentelijk monument. Het college heeft dit besloten na een verzoek van een erfgoedstichting.

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Het gebouw aan de Zuidpolderdijk 1 is beoordeeld door de commissie omgevingskwaliteit. Een eerder ontwerpbesluit lag tot 6 oktober ter inzage, maar er zijn geen bezwaren ingediend. Het college heeft daarom besloten het pand officieel te beschermen als gemeentelijk erfgoed.

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