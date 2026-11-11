Kerstboom komt naar Willem-Alexanderpark in Teteringen

Het Willem-Alexanderpark in Teteringen krijgt een kerstboom. De vergunning is verleend en de boom mag vanaf 12 december geplaatst worden.

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De kerstboom zal jaarlijks te zien zijn van 12 december tot en met 10 januari in de periode van 2026 tot en met 2029. De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.