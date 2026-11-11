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Vergunning voor gebruik openbare ruimte in Budel verleend
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het gebruik van openbare ruimte aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel. Het besluit werd genomen op 9 november 2026.
De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van objecten zoals een container of een steiger bij het adres Dr. Ant. Mathijsenstraat 28. Dit soort vergunningen wordt vaak aangevraagd voor tijdelijke werkzaamheden in de openbare ruimte.
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