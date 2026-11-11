Knalroze camper helpt inwoners Cranendonck met geldcheck

Vanaf vandaag staat de knalroze camper van ‘Laat geen geld liggen’ in Cranendonck. Inwoners kunnen gratis laten checken of ze toeslagen of regelingen mislopen. De actie vindt plaats op verschillende locaties.

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De camper van ‘Laat geen geld liggen’ is bedoeld om inwoners te helpen ontdekken of ze recht hebben op financiële regelingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om toeslagen die helpen bij kosten voor schoolspullen of andere uitgaven. De check is gratis en vrijblijvend, en een afspraak maken is niet nodig.

Vandaag, 11 november, staat de camper op twee locaties in Cranendonck. Van elf uur tot één uur ’s middags kun je terecht bij Reinder in Budel-Schoot. Later op de dag, van half twee tot vier uur, staat de camper op de parkeerplaats aan de Molenstraat in Maarheeze.

Extra kans op 14 november

Op dinsdag 14 november komt de camper opnieuw naar Cranendonck. Dan kun je van half drie tot vijf uur ’s middags terecht in het centrum van Budel. Ook hier is de check gratis en zonder verplichtingen.

De actie biedt inwoners van Cranendonck de kans om te ontdekken of zij financiële ondersteuning mislopen. De camper is makkelijk te herkennen aan zijn knalroze kleur.