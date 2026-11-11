Stadsbeiaardier hangt ontslag boven het hoofd: 'Raakt DNA veel Bredanaars'

Hoog boven de Bredase binnenstad klinkt de vertrouwde muziek van het carillon. Terwijl beneden het winkelend publiek door de straten loopt, bespeelt Paul Maassen de klokken van de Grote Toren. Een Bredase traditie van zo'n 500 jaar. Maar hoelang blijft zijn muziek nog klinken? De stadsbeiaardier dreigt eind december zijn baan te verliezen.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De gemeente en de Grote Kerk kunnen het niet eens worden over de toekomst van de stadbeiaardier. Voor Maassen zijn het daarom onzekere tijden. Zijn werkgever Nieuwe Veste schrapt zijn functie per 31 december vorig jaar. Deze reorganisatie van het centrum van de kunsten hing al even in de lucht, maar de gemeente legde dit jaar wat geld bij, zodat er extra tijd was om naar een oplossing te zoeken. Die leek er te komen door de beiaardier onder te brengen bij Stichting Grote Kerk Breda, maar die wees het voorstel van de gemeente af. Volgens het college is een ontslagprocedure daardoor onvermijdelijk geworden. "Ik had zo gehoopt op een andere uitkomst", zegt Maassen.

Grote Kerk in Breda (foto: Henk Voermans).

"Wat zou het met je doen als je te horen krijgt dat je ontslagen wordt? Dan heb je stress", zegt Maassen. Hij krijgt veel steunbetuigingen: "Het raakt aan meer dan mij als persoon. Het raakt ook het DNA van veel Bredanaars, het klokkengeluid."

De gemeente zegt alles te hebben geprobeerd om Maassen te behouden. Ze bood de Grote Kerk vier jaar financiële dekking, met de intentie daarna door te betalen. Ook zouden financiële risico's worden afgedekt. Maar de stichting wilde harde garanties voor onbepaalde tijd. Maar het college van burgemeester en wethouders wil niet over de huidige bestuursperiode heen regeren. Het noemt de afwijzing teleurstellend en kondigt een "stevig gesprek" aan met de Grote Kerk, ook over de bredere samenwerking.

De stichting Grote Kerk Breda is verbaasd over die opstelling. De toren en het carillon zijn immers eigendom van de gemeente. Bovendien telt de Grote Kerk slechts 6,2 voltijdsbanen. Een vast dienstverband brengt volgens de stichting juridische en financiële risico's met zich mee. "Het is niet goed te begrijpen dat Nieuwe Veste en de gemeente Breda deze kwestie niet samen oplossen", schrijft de stichting. De Grote Kerk vindt dat zij buiten dit probleem staat.

"Wees er als gemeente trots op dat je zo iemand op de loonlijst hebt staan."

Fractievoorzitter Antje Beers van oppositiepartij CDA is kritisch op het college. Volgens haar probeert het college de verantwoordelijkheid bij een kleine stichting neer te leggen. Ze begrijpt niet waarom de gemeente Maassen niet zelf in dienst neemt. "Wees er als gemeente trots op dat je zo iemand op de loonlijst hebt staan. Het lijkt nu net alsof de Grote Kerk niet mee wil werken, alsof het de schuld van de Grote Kerk is." Samen met Breda Beslist werkt het CDA aan een voorstel om de functie structureel te financieren. Als dat niet lukt, willen de partijen via een motie opnieuw naar oplossingen laten zoeken. "Die man moet gewoon hier blijven", zegt Esther Hereijgers van Breda Beslist. "Een oplossing zou ook kunnen zijn dat je Paul Maassen gewoon bij Nieuwe Veste in dienst houdt, dan is er niks aan de hand."

"Het is een heel bijzonder vak om die toren op te mogen."