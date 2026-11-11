Stroomstoring door graafwerkzaamheden in Roosendaal

In Roosendaal is sinds vanochtend kwart voor elf een stroomstoring. De storing ontstond door graafwerkzaamheden waarbij een kabel werd beschadigd. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond drie uur vanmiddag is opgelost.

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Een deel van postcodegebied 4707 in Roosendaal zit momenteel zonder stroom. Het precieze aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De storing begon vanochtend om kwart voor elf.

De oorzaak is graafschade. Dit betekent dat bij werkzaamheden in de grond per ongeluk een elektriciteitskabel is geraakt. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, werkt aan een oplossing. Naar verwachting is de stroomvoorziening rond drie uur vanmiddag hersteld.