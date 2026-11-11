Nieuwe busroutes in Vught vanaf 13 december

Vanaf zondag 13 december gaat Arriva over op een nieuwe dienstregeling. In Vught verdwijnen enkele bushaltes en krijgen sommige lijnen een nieuwe route of naam.

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De huidige buslijn 8 in Vught komt te vervallen. Lijn 9 blijft rijden, maar krijgt een nieuw lijnnummer en gaat verder als lijn 3. Deze nieuwe lijn krijgt ook een aangepaste route, waardoor het Moleneindplein en de Michiel de Ruyterweg bereikbaar blijven.

Door de veranderingen worden de bushaltes Maarten Trompstraat en Wolfskamerweg verplaatst naar een andere locatie. Op de oude plekken worden deze haltes verwijderd. Daarnaast verdwijnen de haltes Van Voorst tot Voorststraat en Molenstraat, omdat deze niet meer aan een busroute liggen.

Aangepaste haltes

Bij de haltes Helvoirtseweg en Dorpsstraat stoppen voortaan alleen nog de buslijnen 140 en 639. De nieuwe dienstregeling is vanaf nu beschikbaar in reisplanners zoals 9292. Reizigers wordt aangeraden hun route en halte vooraf te controleren.