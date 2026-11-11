Expositie Pieter Scholte in gemeentehuis Baarle-Nassau

De schilderijen van Pieter Scholte zijn vanaf deze maand te zien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau. De expositie ‘Expressionisme’ toont abstract werk van de kunstenaar.

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In de hal van het gemeentehuis van Baarle-Nassau kunnen bezoekers de nieuwe expositie ‘Expressionisme’ van Pieter Scholte bekijken. Scholte staat bekend om zijn abstracte schilderijen die worden gekenmerkt door losse penseelstreken en een combinatie van spontaniteit en improvisatie.

De kunstenaar begon zijn carrière met realistische schilderijen, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld richting abstracte kunst. In zijn werk vervagen vormen en verdwijnen details, waarbij hij acrylverf gebruikt om beweging en materiaal centraal te stellen. Scholte zoekt met zijn werk naar diepgang en de kern van het schilderen.

Openingstijden expositie

De expositie is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis aan het Sint Annaplein 1 in Baarle-Nassau. Het gemeentehuis is geopend op maandag-, woensdag- en donderdagochtend van half negen tot twaalf uur. Op woensdagavond is de hal toegankelijk tussen vijf en zeven uur. Op dinsdag en vrijdag is het gemeentehuis gesloten.

De schilderijen zijn te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis, waardoor bezoekers direct bij binnenkomst kunnen genieten van de kunstwerken.