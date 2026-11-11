Dit muziekgezelschap bestaat al 99 jaar: 'We waren een protestbeweging'

Het aftelmoment in Oeteldonk is er altijd een om naar uit te kijken, maar voor fanfare De Kikvorschen is het een extra bijzondere dag. Ze bestaan vandaag 99 jaar: "Negen keer elf, dat is véél leuker dan honderd worden".

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ze beginnen deze dag zoals ieder jaar op 11 november. Al 99 jaar staan ze op deze datum in de Sint Janskathedraal in Den Bosch stil bij zieke en overleden Oeteldonkers en steken een kaarsje aan bij Zoete Lieve Vrouwe.

De nieuwe Peer van Oeteldonk spreekt Kikvorschen toe om 99-jarig bestaan

Een heel grote eer

Een van de jongste muzikanten is toch al dertien jaar van de partij. Het muziek maken in de kathedraal maakt nog steeds indruk op hem. "Het is eigenlijk geen kerkmuziek en toch is het mooi. Het past er goed bij vandaag", zegt hij. Hij heeft altijd hoge verwachtingen: "Maar nu is het extra bijzonder omdat we ook jarig zijn."

De fanfare bestaat al sinds 1927, vertelt een van de leden, Luciën Teurlings, tegen het Brabants Buske. "Sinds 1930 zijn we als hofkapel verbonden aan de Prins", zegt hij, terwijl hij glundert van trots. Dat betekent dat De Kikvorschen Prins Amadeiro begeleiden tijdens zijn bezoek aan Oeteldonk. Waar de Prins is, zijn de Kikvorschen. "Dat is echt een heel mooie eer, eentje waar we super trots op zijn", zegt Luciën. Maar hard werken is het ook! "Dit, wat we doen op 11 november, is een voorafje. Daarna begint het pas echt", vertelt Luciën. Met het hoogtepunt natuurlijk tijdens carnaval zelf: "Dan zijn we om half acht 's ochtends al op pad tot 's avonds een uur of tien. En dat drie dagen lang."

Het gezelschap in de Sint Jan

Al 99 jaar

De fanfare ontstond in Stadsherberg ’t Pumpke, in de Bossche volksbuurt De Pijp. "We waren eigenlijk een protestbeweging", vertelt Luciën. "Er mocht van de overheid geen muziek gemaakt worden, ook niet tijdens de intocht van Prins Amadeiro." Met speciale houten instrumenten kwamen ze toch in actie. Nu gaat dat muziek maken gelukkig een stuk makkelijker en openbaarder. Het muziekgezelschap is in heel Oeteldonk, maar ook buiten de stad, bekend. Woensdag zijn ze tot een uur of zes op pad. "Het wordt een heel gezellige dag vól muziek", verzekert Luciën.

De Kikvorschen klaar voor een dag vol muziek, voor de 99e keer