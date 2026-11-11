Kabinet trekt voor geen enkel snelfietspad zoveel geld uit als voor deze

Het kabinet trekt geld uit voor negentien snelfietspaden in heel Nederland. Het hoogste bedrag gaat naar een nieuw fietspad tussen Eindhoven en Gemert. De provincie krijgt daarvoor ruim 2,7 miljoen euro. De overheid heeft als doel om de komende jaren meerdere snelfietspaden in Nederland aan te leggen of bestaande routes te verbreden of uit te breiden.

Een doorfietsroute of een snelfietspad is een fietspad waarop fietsers zo veel mogelijk voorrang hebben en weinig last hebben van ander verkeer. Dat maakt fietsen over grote afstanden aantrekkelijker, vooral voor woon-werkverkeer.

De gemeenten Nuenen, Laarbeek, Gemert-Bakel en Eindhoven werken samen met de provincie aan een "aantrekkelijke en comfortabele fietsroute" tussen Eindhoven en Gemert, stelt de gemeente Eindhoven.

Ook tussen Veghel en Son komt zo'n snelfietspad.

Andere doorfietsroutes

In totaal krijgen regio's ongeveer 24 miljoen euro van het Rijk voor de snelle fietspaden, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op dit moment liggen er in Nederland al meer dan 1000 kilometer aan doorfietsroutes.

Tot 2030 staat nog eens een verdubbeling van dat aantal kilometers gepland.