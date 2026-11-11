Hoogste punt bereikt bij nieuwbouw Vlijmense Dijk

Het bouwproject aan de Vlijmense Dijk in Vlijmen heeft het hoogste punt bereikt. Hier komen 38 appartementen en 10 sociale huurwoningen, die naar verwachting in de zomer van 2027 klaar zijn. De appartementen zijn bedoeld voor bewoners met een zorgindicatie. Het project speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen en een zorgzame gemeenschap.

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De nieuwbouw aan de Vlijmense Dijk in Vlijmen bestaat uit 38 appartementen en 10 woningen. Alle woningen vallen onder de sociale huur en zijn gericht op starters en senioren. De appartementen zijn specifiek bedoeld voor mensen met een zorgindicatie, waarbij zorgorganisatie Mijzo de benodigde zorg op locatie kan leveren.

Bewoners van de appartementen krijgen toegang tot voorzieningen van de naastgelegen zorglocatie Sint Janshof. Deze locatie speelt al jarenlang een belangrijke rol in de wijk als plek van ontmoeting en zorg. Met de nieuwbouw wordt die functie verder uitgebreid, zodat bewoners deel kunnen uitmaken van een gemeenschap waarin ze elkaar ondersteunen.

Wonen, zorg en ontmoeting

Het project aan de Vlijmense Dijk biedt meer dan alleen woningen. Het combineert wonen, zorg en ontmoeting, waardoor een plek ontstaat waar mensen zelfstandig kunnen wonen en elkaar kunnen ontmoeten. Ondersteuning is dichtbij wanneer dat nodig is.

Naast de woningen wordt ook het omliggende gebied ingericht. Er komen groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en een ontmoetingsruimte. Bovendien werken de betrokken partijen samen met Butterfly Effect aan activiteiten om nieuwe en bestaande bewoners met elkaar in contact te brengen.

De oplevering van het project staat gepland voor de zomer van 2027. Hiermee wordt niet alleen ingespeeld op de grote behoefte aan betaalbare woningen, maar ook op de wens om een sterke en verbonden wijk te creëren in Vlijmen.