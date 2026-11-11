Crossen verboden in natuurgebieden Laarbeek

In Laarbeek is crossen met gemotoriseerde voertuigen in natuurgebieden en het buitengebied verboden. Dit mag alleen op officiële crossbanen, eigen terrein of tijdens evenementen met vergunning. Regelmatige controles moeten overlast en schade voorkomen.

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Crossen met voertuigen zoals motoren, quads en terreinwagens is niet toegestaan in de natuurgebieden van Laarbeek. Dit verbod geldt voor alle bos- en buitengebieden, waar inwoners graag wandelen, fietsen en genieten van de natuur. Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen kan schade veroorzaken aan paden en dieren verstoren.

Er zijn enkele plekken waar crossen wel mag. Dit zijn officiële crossbanen die door motorsportverenigingen worden beheerd, eigen terrein en evenementen waarvoor vooraf een vergunning is verleend. Buiten deze locaties is crossverkeer verboden.

Regelmatige controles

Om het verbod te handhaven, worden er regelmatig controles uitgevoerd in samenwerking met handhavingspartners. Crossers die tijdens deze controles worden betrapt, krijgen een boete. Bij herhaling kunnen er aanvullende maatregelen worden genomen om overtredingen te voorkomen.

De gemeente benadrukt dat het naleven van de regels belangrijk is om de natuur en andere bezoekers te beschermen. Schade aan wandel- en fietspaden en verstoring van dieren zijn veelvoorkomende gevolgen van illegaal crossverkeer.

Meld overlast

Hoewel er controles plaatsvinden, is de handhaving niet continu. Inwoners die overlast ervaren of illegaal crossverkeer zien, kunnen dit melden bij de Omgevingsdienst, de politie of via het algemene meldpunt van de gemeente Laarbeek. Bij spoed kan direct 112 worden gebeld.