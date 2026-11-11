Prinsenbal CV De Plattevonder onthult nieuwe prins en prinses

Op vrijdag 13 november organiseert CV De Plattevonder haar prinsenbal in Someren. Tijdens deze avond, die om acht uur ’s avonds begint, wordt de nieuwe prins en prinses van de vereniging bekendgemaakt.

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Carnavalsvereniging De Plattevonder opent het nieuwe carnavalsseizoen met haar jaarlijkse prinsenbal. Het evenement vindt plaats in M.F.A. De Einder in Someren en begint om acht uur ’s avonds. Om precies 21.11 uur wordt volgens traditie de nieuwe prins en prinses onthuld, die het komende seizoen de scepter zullen zwaaien.

De opvolgers van Prins Willem I en Prinses Britt worden tijdens deze feestelijke avond bekendgemaakt. Naast leden van De Plattevonder zijn ook collega-carnavalsverenigingen en kapellen uit groot Someren uitgenodigd. Het prinsenbal trekt jaarlijks veel nieuwsgierige bezoekers, die samen het nieuwe carnavalsjaar inluiden.

De Plattevonder nodigt alle Rotten en Rottinnen, zoals de leden en liefhebbers worden genoemd, uit om samen te komen en het feest mee te vieren.

Het prinsenbal is een belangrijk moment voor de vereniging, omdat de nieuwe carnavalsleider een centrale rol speelt tijdens de festiviteiten in het komende seizoen.