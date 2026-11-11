Gemeenten Asten en Someren werken samen aan asielopvang

De gemeenten Asten en Someren gaan samenwerken bij de opvang van asielzoekers. Asten opent een tijdelijke locatie aan de Kanaalweg voor maximaal 204 asielzoekers. De opvang richt zich op gezinnen en alleenstaanden. De locatie wordt naar verwachting nog dit jaar in gebruik genomen.

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De tijdelijke opvang aan de Kanaalweg in Asten loopt tot 1 september 2029. Er is een mogelijkheid tot verlenging tot uiterlijk 1 september 2031. Of die verlenging doorgaat, hangt af van een evaluatie en besluitvorming in het vierde kwartaal van 2028.

De gemeente Someren heeft aangegeven na vijf jaar opvang in Asten maximaal te willen bijdragen aan de opgave die voortvloeit uit de landelijke Spreidingswet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Asten.

Aandacht voor veiligheid

Op 3 november hebben beide gemeenteraden gesproken over de samenwerking en de locatie in Asten. Daarbij zijn aandachtspunten meegegeven, zoals veiligheid en integratie. Deze punten worden serieus genomen door de colleges van burgemeester en wethouders. Er wordt gewerkt aan een veiligheidsplan en een verkeers- en verlichtingsplan.

Om de veiligheid van de fietsverbinding te verbeteren, worden op korte termijn maatregelen genomen. Dit zijn voorlopige acties in afwachting van structurele oplossingen.

Open dag voor inwoners

Voor de ingebruikname organiseren de gemeenten Asten en Someren een open dag. Inwoners krijgen dan de kans om de opvanglocatie te bekijken. De datum van de open dag wordt binnenkort bekendgemaakt.