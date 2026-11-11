Bestuurder verliest controle over stuur en raakt gewond in Raamsdonksveer

Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt in Raamsdonksveer. De bestuurder reed op de Oosterhoutseweg toen hij de controle over het stuur verloor en in de sloot belandde.

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De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn opgelopen letsel is niets bekend.

Het polderweggetje wordt veel als sluiproute gebruikt voor verkeer tussen Oosteind en Raamsdonksveer. Voor zover bekend was er geen ander verkeer betrokken bij het ongeluk. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.