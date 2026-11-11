Vrijwilligers worden geëerd in Vught

Op 7 december worden vrijwilligers in Vught, Helvoirt en Cromvoirt in het zonnetje gezet. Voor deze Dag van de Vrijwilliger kun je tot 1 december een persoonlijke boodschap achterlaten. De berichten krijgen een plek op een speciale Wall of Fame.

Gevonden voor jou

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de gemeente Vught. Ze organiseren activiteiten, ondersteunen verenigingen en bieden hulp aan inwoners. Om hen te bedanken, organiseert Vught voor Elkaar de actie Hart voor Vrijwilligers.

Voor deze actie kun je een persoonlijke boodschap achterlaten op een hartkaart. Deze kaarten zijn verkrijgbaar op verschillende locaties, zoals HelvoirThuis in Helvoirt, The Battle Axe in Cromvoirt en De Rode Rik in Vught. Kun je niet langskomen? Dan kun je jouw bericht ook per e-mail versturen.

Wall of Fame

Alle ingezonden berichten worden verzameld en tentoongesteld op een Wall of Fame. Deze Wall of Fame is te zien in de drie genoemde plaatsen. Het is een manier om de inzet van vrijwilligers zichtbaar te maken en hen te waarderen.

De deadline voor het inzenden van jouw boodschap is 1 december. Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, worden alle berichten gepresenteerd. Wil je meer weten over de actie of de locaties? Kijk dan op de website van Vught voor Elkaar.