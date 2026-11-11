Helmond Sport verliest oefenduel bij Lommel SK

Helmond Sport heeft een oefenwedstrijd tegen Lommel SK met 1-0 verloren. De jonge ploeg uit Helmond wist na een moeilijke start het spel te domineren, maar kreeg kort na rust een tegendoelpunt. Ondanks meerdere kansen lukte het niet om de gelijkmaker te scoren.

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Helmond Sport speelde een oefenwedstrijd tegen Lommel SK, waarin de Brabanders na een moeizame start beter in de wedstrijd kwamen. De thuisploeg begon fel en zette Helmond Sport in de eerste tien minuten onder druk. De verdediging hield stand en keeper Wessel van der Heijden voorkwam met een redding een vroege achterstand.

Na een kwartier kreeg Lommel SK de eerste grote kans, maar Dries Wouters schoot na een corner net naast. Helmond Sport kreeg daarna meer controle en creëerde zelf ook kansen. Kiton Ekoli was dichtbij een doelpunt met een schot dat via een verdediger naast ging. Met 0-0 gingen beide ploegen de rust in.

Doelpunt na de rust

Kort na de pauze kwam Lommel SK op voorsprong. Na een redding van Van der Heijden en een schot op de paal scoorde de Belgische ploeg uit de rebound. Helmond Sport kwam daarna onder druk te staan, maar wist verdere schade te voorkomen. Verdediger Flor van den Eynden haalde zelfs een bal van de lijn.

Helmond Sport bleef zoeken naar de gelijkmaker. Invaller Luca Claassen kreeg een grote kans na een fout van Lommel, maar zijn schot werd geblokt. Uit de daaropvolgende corner kopte Brian van den Boogaard net naast. In het laatste kwartier speelde Helmond Sport vooral op de helft van Lommel, maar de gelijkmaker bleef uit.

Opstelling en wissels

Helmond Sport begon de wedstrijd met onder anderen Wessel van der Heijden in het doel en Kiton Ekoli in de aanval. Na ruim een uur kwamen Andre Moses, Luca Claassen en Brian van den Boogaard in het veld, gevolgd door wissels in de 75e minuut. Ondanks de inzet van de jonge ploeg bleef de eindstand 1-0 in het voordeel van Lommel SK.