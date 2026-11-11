Raad Heusden neemt besluiten over Christinastraat en participatie

De gemeenteraad van Heusden heeft op 10 november vergaderd over de reconstructie van de Christinastraat en nieuwe regels voor inwonersparticipatie. Ook zijn meerdere moties aangenomen.

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Tijdens de raadsvergadering in Heusden zijn belangrijke besluiten genomen over de toekomst van de Christinastraat en omliggende gebieden in Oudheusden. De reconstructie van deze straat moet bijdragen aan een betere inrichting van de omgeving. Daarnaast heeft de raad gesproken over vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente.

Een ander belangrijk punt was de vaststelling van de participatieverordening. Deze regeling bepaalt hoe inwoners betrokken kunnen worden bij gemeentelijke plannen en beleid. De raad benadrukt dat verschillende groepen inwoners actief moeten worden betrokken en wil jaarlijks een overzicht van de uitvoering van deze verordening.

Moties aangenomen

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering ook meerdere moties aangenomen. Een motie van alle fracties roept op om inwoners die problemen hebben ervaren met hulp bij het huishouden persoonlijk te benaderen en te ondersteunen. Daarnaast wordt gevraagd om een symbolische tegemoetkoming voor deze groep.

Verder zijn er moties aangenomen die het college oproepen om duidelijke kaders te stellen voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en om jaarlijks inzicht te geven in de participatieverordening. Ook wil de raad meer duidelijkheid over de voortgang van een onafhankelijk onderzoek binnen Regio Hart van Brabant en de planning van vervolgmaatregelen.

De volledige opname van de raadsvergadering en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente Heusden.