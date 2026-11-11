Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Rucphen

De stroomstoring in Rucphen is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom door graafschade. De storing begon rond half twaalf en was verholpen om kwart over drie vanmiddag.

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De stroomstoring werd veroorzaakt door graafschade, waarbij een kabel in de grond beschadigd raakte. Hierdoor zaten een deel van postcodegebied 4715 in Rucphen en een deel van postcodegebied 4882 in Klein Zundert zonder stroom.

De storing begon om elf uur en vierentwintig minuten en zou volgens de netbeheerder rond half twee verholpen zijn. Uiteindelijk duurde het iets langer, maar om kwart over drie was de stroom weer hersteld.