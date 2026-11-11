Nieuwe transformator vergroot capaciteit in Geertruidenberg

In Geertruidenberg is een nieuwe transformator in gebruik genomen. Hiermee wordt het elektriciteitsnet versterkt en ontstaat meer ruimte voor het transport van stroom.

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De nieuwe transformator maakt deel uit van een landelijke aanpak om het elektriciteitsnet te verbeteren. Door de groeiende vraag naar stroom en de opkomst van duurzame energie zijn op meerdere plekken in Nederland aanpassingen nodig.

Transformatoren spelen een belangrijke rol in dit proces. Ze zetten elektriciteit om tussen verschillende spanningsniveaus en zorgen voor een efficiënte verdeling over het netwerk.

Meer capaciteit in West-Brabant

Met deze uitbreiding wordt de infrastructuur in Geertruidenberg verder versterkt. Dit draagt bij aan een grotere transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in West-Brabant.

De ingebruikname van de transformator is een stap vooruit in het verbeteren van het netwerk en het voorbereiden op toekomstige energievraagstukken.