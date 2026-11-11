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Stroomstoring in Eindhoven: herstel verwacht rond vier uur

In Eindhoven is vanmiddag een stroomstoring begonnen rond kwart over twee. De storing treft een deel van postcodegebied 5611. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over vier is opgelost.

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De oorzaak van de storing in Eindhoven is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, werkt op dit moment aan een oplossing. Naar verwachting duurt het nog ongeveer één uur voordat de storing voorbij is.

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