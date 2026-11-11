Stroomstoring in Schijndel door graafwerkzaamheden

Een stroomstoring in Schijndel zorgt sinds kwart over twee vanmiddag voor problemen. Door graafwerkzaamheden is een kabel beschadigd, waardoor minder dan 10.000 adressen zonder stroom zitten. De storing treft een deel van postcodegebied 5481. Naar verwachting is het probleem rond zes uur vanavond opgelost.

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In Schijndel, gemeente Meierijstad, hebben graafwerkzaamheden geleid tot een stroomstoring. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen in de regio beheert, meldt dat een beschadigde kabel de oorzaak is.

De storing begon vanmiddag om kwart over twee en treft een deel van postcodegebied 5481. Volgens de netbeheerder zitten minder dan 10.000 adressen zonder stroom. Het herstelwerk is in volle gang en naar verwachting is de storing rond zes uur vanavond opgelost.