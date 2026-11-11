Oud-speler Theo Derks overleden op 83-jarige leeftijd

Oud-voetballer Theo Derks, voormalig speler van FC Eindhoven, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij speelde tussen 1968 en 1973 65 competitiewedstrijden voor de club.

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Theo Derks, oud-verdediger van FC Eindhoven, is op 83-jarige leeftijd overleden. Hij kwam in de periode van 1968/69 tot en met 1972/73 uit voor de club, die destijds bekend stond als EVV Eindhoven.

In totaal speelde Derks 65 competitiewedstrijden en één bekerwedstrijd voor het team. Zijn bijdrage aan de club in die jaren wordt herinnerd door de voetbalgemeenschap in Eindhoven.

De club heeft het nieuws met verdriet bekendgemaakt. FC Eindhoven heeft de nabestaanden sterkte gewenst in deze moeilijke tijd.