Negen jeugdspelers FC Eindhoven naar nationale jeugdelftallen

Negen jeugdspelers van FC Eindhoven zijn geselecteerd voor nationale jeugdelftallen. Vijf van hen spelen voor Nederland, terwijl vier anderen hun eigen land vertegenwoordigen.

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Negen jonge talenten uit de jeugdopleiding van FC Eindhoven zijn opgeroepen voor verschillende nationale jeugdelftallen. Het gaat om spelers uit de teams O15, O17 en O19 van de club.

Vijf spelers zullen uitkomen voor Nederlandse jeugdelftallen. Drie daarvan spelen in het O15 Futures-team, terwijl de andere twee zijn geselecteerd voor Nederland O16 en O17. Daarnaast zijn vier spelers geselecteerd door andere landen. Zij zullen Curaçao, Roemenië, Mauritanië en Nederland vertegenwoordigen in hun leeftijdscategorieën.

Talent verdeeld over drie teams

De jeugdspelers komen uit verschillende teams van FC Eindhoven. Dylan van den Heuvel, Larz Hoeijmans en Melvin Osayamwen spelen in het O15-team en zijn opgeroepen voor Nederland O15 Futures. In het O17-team zijn Ashdane Troncon en Bradley van de Wouw geselecteerd, respectievelijk voor Curaçao O17 en Nederland O16. Milan Dap sluit zich aan bij Nederland O16, terwijl Cezar Nan Roemenië O16 vertegenwoordigt.

Het O19-team levert twee spelers: Samba Thiam, die is opgeroepen voor Mauritanië O19, en Tijn Durrer, die gaat spelen voor Nederland O17.

Internationale ervaring voor de spelers

De oproepen bieden de spelers een kans om internationale ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Voor FC Eindhoven is het een bevestiging van de kwaliteit van hun jeugdopleiding. De club benadrukt het belang van deze stappen in de carrière van de jonge talenten.

De geselecteerde spelers zullen binnenkort deelnemen aan trainingen en wedstrijden met hun nationale teams.