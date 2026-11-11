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Stroomstoring in Eindhoven: minder dan 100 adressen getroffen
• Aangepast
De stroomstoring in Eindhoven, waarbij minder dan 100 adressen waren getroffen, is opgelost. De storing begon vanmiddag rond half drie en duurde iets meer dan een uur.
De stroom viel uit door een beschadigde kabel, veroorzaakt tijdens graafwerkzaamheden. Dit zorgde voor problemen in een deel van postcodegebied 5643.
De storing begon om half drie en was volgens de netbeheerder om twintig voor vier verholpen. Aanvankelijk werd verwacht dat de problemen pas rond zes uur zouden zijn opgelost, maar dat bleek sneller te lukken.
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