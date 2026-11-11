Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Eindhoven: minder dan 100 adressen getroffen

Aangepast

De stroomstoring in Eindhoven, waarbij minder dan 100 adressen waren getroffen, is opgelost. De storing begon vanmiddag rond half drie en duurde iets meer dan een uur.

Gevonden voor jou

De stroom viel uit door een beschadigde kabel, veroorzaakt tijdens graafwerkzaamheden. Dit zorgde voor problemen in een deel van postcodegebied 5643.

De storing begon om half drie en was volgens de netbeheerder om twintig voor vier verholpen. Aanvankelijk werd verwacht dat de problemen pas rond zes uur zouden zijn opgelost, maar dat bleek sneller te lukken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.