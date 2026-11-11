Voor het eerst Elfde van de Elfde in Schaijk: 'Gewoon hier blijven'

Voor het eerst wordt de Elfde van de Elfde groots gevierd in Schaijk. In een rood-blauwe feesttent op het plein vieren zo’n 700 carnavalsvierders de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. "We willen graag de jeugd en iedereen bij elkaar houden. Daarom hebben we gezegd: we gaan het hier beter, mooier en groter doen", vertelt Jeroen van Zuilen, voorzitter van Stichting Carnaval de Moeslander.

Volgens Van Zuilen trekken veel jongeren normaal gesproken naar Oeteldonk (Den Bosch) voor de Elfde van de Elfde. De organisatie hoopt met dit feest de saamhorigheid van het Moeslandse carnaval te behouden. "We hebben niet alle jongeren kunnen houden, maar misschien komen ze straks nog terug als het in Oeteldonk te druk is. Dan vieren wij hier gewoon het feestje", vertelt hij naast de tent met feestvierders die wel zijn gekomen.

Onder de bezoekers lijkt die aanpak in ieder geval aan te slaan. "Je ziet hier nu jeugd die anders allemaal naar Den Bosch zou vertrekken", zegt een feestvierder. Zelf zou hij niet snel naar Oeteldonk gaan: "Ik ben nooit naar Den Bosch vertrokken, dat zijn allemaal landverraders", grapt hij.

Een andere bezoeker heeft daar een praktischere reden voor. "Den Bosch is veel te druk. Hier is het lekker rustig en heel gezellig. Dus gewoon hier blijven."