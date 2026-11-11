Oldtimer crasht tegen boom tussen Haaren en Helvoirt, bestuurder gewond

De bestuurder van een oldtimer is woensdagmiddag gewond geraakt bij een crash tegen een boom op de Helvoirtseweg tussen Haaren en Helvoirt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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De oldtimer reed vanuit Haaren richting Helvoirt toen de auto van de weg raakte. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De wagen raakte flink beschadigd door de harde klap. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde oldtimer getakeld. De Helvoirtseweg was door het ongeluk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.