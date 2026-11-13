Frederique is topsporter maar kan niet zonder haar werk in de zorg

Als topsporter moet je egoïstisch zijn, dat weet Frederique van Hoof. De 25-jarige Helmondse paratafeltennisster draait al jaren mee in de wereldtop en stopt ziel en zaligheid in haar sport. Een fulltime sportcarrière wil ze niet, ondanks haar A-status. Want met haar werk in de gehandicaptenzorg wil ze een steentje bijdragen aan de maatschappij. "Ik haal er zoveel positieve energie uit."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na het afronden van haar studie Pedagogische Wetenschappen koos Frederique voor de gehandicaptenzorg. Ze werkt drie dagen per week met verstandelijk gehandicapten. "Ik vind het dankbaar om te kunnen helpen in de zorg. Als topsporter ben ik altijd met mezelf bezig, op mijn werk kan ik iets doen voor een ander. Dat levert veel positieve energie op." Met haar A-status van NOC*NSF krijgt ze een inkomen, maar ondanks dat wil ze haar baan niet opgeven. "Ik kan meer gaan trainen en proberen er nog meer uit te halen, maar mijn werk geeft me financiële zekerheid. Als mijn A-status op het spel staat tijdens een toernooi, bezorgt me dat extra spanning. Druk om te presteren voel ik, maar het geeft rust dat het niet allesbepalend is."

De focus ligt niet alleen op topsport, maar Frederique staat vrijwel iedere dag achter de tafeltennistafel. Ze traint zo'n veertien uur per week op Sportcentrum Papendal. In het weekend speelt ze competitiewedstrijden bij een mannenteam in Twello. De Helmondse staat achtste op de wereldranglijst en doet deze week mee aan het WK in Thailand.

"Spasmes doen gekke dingen bij temperatuurverschillen."

Frederique werd geboren met linkszijdige cerebrale parese (CP), waarbij de hersenen niet goed samenwerken met de spieren. Mede door haar fysieke beperking is ze al ruim een week voor haar eerste wedstrijd in Thailand. "Spasmes doen gekke dingen bij temperatuurverschillen, dat heb ik nu weer gemerkt. Een lange vliegreis is ook niet optimaal. Gelukkig is er tijd om te acclimatiseren." Minimaal de kwartfinale halen is haar doel. Los van het resultaat plakt ze er een week Thailand aan vast. "Ik kom overal ter wereld voor toernooien, maar meer dan het vliegveld en hotel zie ik niet. Nu aan het eind van het jaar vond ik het tijd om eens te genieten van de plek waar ik ben." Het hoofddoel is over twee jaar de Paralympische Spelen in Los Angeles. Haar paralympische debuut maakte ze in 2021 in Tokio, toen ze pas twee jaar serieus aan tafeltennis deed. Daarna richtte ze zich op Parijs, maar op het laatste moment viel ze af. "Dat moment was erg zuur. Toch was ik er vrij snel overheen, want tegenslagen horen bij topsport en je moet door. In Los Angeles wil ik er weer bij zijn, hopelijk valt alles op z’n plek."