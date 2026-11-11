Automotive Campus nu in handen van provincie en gemeente Helmond

De provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond hebben woensdag de aandelen van de Automotive Campus overgenomen. Hiermee zijn zij voortaan gezamenlijk eigenaar van het terrein. De overdracht vond plaats bij de notaris en markeert het begin van een nieuwe fase voor de campus.

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De Automotive Campus in Helmond is vanaf nu volledig in publiek eigendom. De provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond hebben alle aandelen van het terrein verworven. De overdracht is het resultaat van een langdurig proces, waarbij eerder zowel de gemeenteraad als de Provinciale Staten akkoord gingen met de aankoop.

De overname moet zorgen voor meer grip op de toekomstige ontwikkeling van de campus. Het terrein speelt een belangrijke rol in de economische en maatschappelijke ambities van de regio. Als onderdeel van de Brainportregio draagt de campus bij aan de groei van Helmond en wordt er gewerkt aan innovatieve mobiliteits- en energieoplossingen.

Nieuwe bestuurder en toezicht

Direct na de overname hebben de nieuwe eigenaren een aantal belangrijke besluiten genomen. Er is een directeur-bestuurder aangesteld en een Raad van Commissarissen benoemd. Mevrouw Sascha Bloemhoff, die al twee jaar actief was als directeur van de Stichting Automotive Campus Helmond, neemt de rol van directeur-bestuurder op zich. De Raad van Commissarissen bestaat uit Jeanet van Antwerpen als voorzitter en Frank den Brok en Maarten Steinbuch als leden.

Daarnaast zijn de statuten van de vennootschap aangepast en is een jaarplan met begroting vastgesteld. Deze stappen zorgen ervoor dat de doelstellingen van de Automotive Campus aansluiten bij die van de provincie en gemeente.

Symbolisch moment

Om de overdracht te markeren, is een boom geplant op de Automotive Campus. De gekozen boom, een Ulmus Fiorente, staat symbool voor groei en aanpassingsvermogen. Hij kan tot 25 meter hoog worden en is bestand tegen droogte, hitte, wind en wateroverlast. Net zoals de campus moet hij zich goed kunnen aanpassen aan de veranderende omgeving.