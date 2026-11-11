GRIP-wagen komt naar Someren voor laatste inzamelronde

Op donderdag 19 en vrijdag 20 november staat de GRIP-wagen in Someren. Inwoners kunnen gratis kapotte en overbodige spullen inleveren. Het is de laatste inzamelronde van dit jaar.

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De GRIP-wagen, het Grondstoffen Inleverpunt, biedt inwoners van Someren de mogelijkheid om gratis afval af te geven. Dit kan maximaal één grote volle boodschappentas per keer. Wie meer afval heeft, kan terecht bij de Milieustraat.

De inzamelronde op 19 en 20 november markeert de laatste keer dat de GRIP-wagen dit jaar in Someren wordt ingezet. Inwoners kunnen hier spullen zoals kapotte of niet meer gebruikte materialen kwijt. Voor grotere hoeveelheden afval zijn de openingstijden van de Milieustraat beschikbaar via de website van de gemeente.

Afvalinformatie via app

Wie op de hoogte wil blijven van inzameldata kan de afval app van Blink gebruiken. Deze app geeft meldingen wanneer de GRIP-wagen in de buurt is en toont wat er mag worden ingeleverd. De app is beschikbaar voor Android en Apple-gebruikers.

Daarnaast biedt Blink een persoonlijke afvalkalender via hun website. Hier kunnen inwoners meer informatie vinden over afvalinzameling en andere milieudiensten.