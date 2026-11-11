Wandeling door natuurgebied Keelven in Someren

IVN Asten-Someren organiseert zondag 15 november een wandeling van vijf kilometer door het natuurgebied Keelven in Someren. Deelnemers leren tijdens de tocht meer over de natuur, de geschiedenis en de gevolgen van klimaatverandering in het gebied.

Gevonden voor jou

Het Keelven in Someren is een afwisselend natuurgebied met bossen, vennen en diverse plantensoorten. Dit was vroeger een productiebos, maar in de loop der jaren heeft het zich ontwikkeld tot een gevarieerd landschap. Tijdens de wandeling vertellen gidsen van IVN Asten-Someren meer over deze veranderingen.

De effecten van klimaatverandering zijn ook zichtbaar in het Keelven. Periodes van droogte en extreme regenval hebben invloed op de natuur. De gidsen leggen uit hoe het gebied hiermee omgaat en wat dit betekent voor de flora en fauna.

Geschiedenis van het landschap

Naast natuur komt ook de cultuurhistorie aan bod. De route gaat langs plekken zoals de voormalige boswerkloods, nu bekend als Van Gijzelshof. Deelnemers horen hoe het landschap vroeger werd gebruikt en hoe het zich heeft ontwikkeld tot het huidige natuurgebied.

De wandeling start om tien uur ’s ochtends bij de parkeerplaats van De Soete Inval/Keelven aan de Bosrandweg 6 in Someren. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. IVN adviseert stevige wandelschoenen te dragen en rekening te houden met het weer.