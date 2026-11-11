Automotive Campus Helmond in handen van provincie en gemeente

De Automotive Campus in Helmond is vanaf nu eigendom van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond. Woensdag zijn de aandelen officieel overgedragen bij de notaris. Hiermee hebben beide overheden volledige zeggenschap over de toekomst van de campus.

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De overdracht van de aandelen markeert het einde van een lang traject. Eerder stemden zowel de gemeenteraad van Helmond als Provinciale Staten van Noord-Brabant in met de aankoop van het vastgoed op de campus. De provincie en gemeente zijn nu gezamenlijk aandeelhouder en willen hiermee de ontwikkeling van de campus verder vormgeven.

De Automotive Campus is een belangrijk onderdeel van de Brainportregio en richt zich op innovatie in mobiliteit en energie. Met de overname willen de provincie en gemeente meer grip krijgen op de besluiten die op de campus worden genomen. Dit moet bijdragen aan de economische en maatschappelijke ambities van Helmond en de regio.

Nieuwe bestuurders aangesteld

Direct na de overname zijn een aantal stappen gezet om de campus verder te ontwikkelen. Er is een directeur-bestuurder aangesteld en een Raad van Commissarissen benoemd. Daarnaast zijn de statuten van de vennootschap gewijzigd en is een jaarplan met begroting vastgesteld. Mevrouw Sascha Bloemhoff, die al twee jaar actief was als directeur van de Stichting Automotive Campus, is nu benoemd tot directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden: Jeanet van Antwerpen als voorzitter, en Frank den Brok en Maarten Steinbuch als leden. Zij zullen toezicht houden op de vennootschap en de verdere ontwikkeling van de campus.

Symbolische boom geplant

Om de overdracht te vieren, is een boom geplant op de Automotive Campus. Het gaat om een Ulmus Fiorente, een boom die bekendstaat om zijn snelle groei en aanpassingsvermogen. Net als de campus moet deze boom symbool staan voor groei en duurzaamheid.