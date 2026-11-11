TU Eindhoven onderzoekt gedrag in zelfrijdende voertuigen

Onderzoekers van de TU Eindhoven werken aan manieren om veilig en respectvol gedrag te bevorderen in gedeelde zelfrijdende voertuigen. Ze kijken naar hoe ontwerp en kunstmatige intelligentie hierbij kunnen helpen. Het onderzoek richt zich op situaties waarin passagiers grenzen overschrijden en hoe voertuigen daarop kunnen reageren.

Gevonden voor jou

De afwezigheid van een bestuurder in zelfrijdende voertuigen kan grote invloed hebben op het gedrag van passagiers. Zonder toezicht voelen mensen zich vaak minder verantwoordelijk, zelfs als er camera’s of sensoren aanwezig zijn. Dit roept vragen op over hoe voertuigen moeten omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Tijdens een workshop in Göteborg, Zweden, onderzochten wetenschappers hoe het interieur en de technologie van zelfrijdende voertuigen passagiers kunnen beïnvloeden. Ze keken onder meer naar zitopstellingen, informatievoorziening en manieren waarop hulp kan worden gevraagd. Kunstmatige intelligentie (AI) kan helpen om situaties te herkennen die aandacht vereisen, zoals agressie, vandalisme of hygiëneproblemen.

De rol van AI

De TU Eindhoven brengt expertise in op het gebied van mensgerichte AI en interactieontwerp. Onderzoeker Pavlo Bazilinskyy richt zich op de communicatie tussen voertuigen en passagiers, en hoe voertuigen op gevoelige situaties kunnen reageren. Het doel is om gedeelde voertuigen comfortabel, hygiënisch en respectvol te maken voor alle gebruikers.

Het onderzoek gaat verder dan specifieke voorbeelden zoals seksuele activiteiten. Ook dronkenschap, agressie en hulpbehoevendheid worden meegenomen. Privacy en culturele verschillen maken de uitdaging complexer, omdat niet altijd duidelijk is wat een passende reactie is.

Internationale aandacht

De workshop, genaamd Love In Traffic, heeft wereldwijd aandacht gekregen. Media zoals de BBC, WIRED en The Times berichtten over de manier waarop onderzoekers omgaan met gedrag in gedeelde voertuigen. De internationale belangstelling benadrukt de relevantie van deze vragen voor de toekomst van openbaar vervoer.

Door deze uitdagingen nu al te onderzoeken, willen de wetenschappers bijdragen aan de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen die niet alleen technisch geavanceerd, maar ook maatschappelijk werkbaar zijn.