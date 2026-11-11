Arno van Orsouw ontvangt Gouden Oogappel

Arno van Orsouw uit Oss heeft de Gouden Oogappel ontvangen. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet om het erfgoed van de gemeente Oss toegankelijk te maken.

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De Gouden Oogappel is een prijs voor inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeente Oss. Dit jaar is de derde onderscheiding uitgereikt aan Arno van Orsouw vanwege zijn werk op het gebied van erfgoed. Hij is actief bij het Historisch Informatiecentrum Oss, het Maasland Gilde en de werkgroep Struikelstenen Oss. Daarnaast werkt hij mee aan andere erfgoedprojecten.

Arno geeft rondleidingen, lezingen en presentaties om historische verhalen zichtbaar te maken. Hij doet onderzoek en brengt mensen en organisaties samen rondom geschiedenis en erfgoed. Door zijn inzet blijven belangrijke verhalen over Oss behouden en worden ze doorgegeven aan volgende generaties.

Uitreiking in gemeentehuis

De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Oss. Arno dacht dat hij een afspraak had over erfgoed en een rondleiding door de nucleaire schuilkelder. In plaats daarvan werd hij verrast door familie, vrienden en medevrijwilligers. Ook wethouder Bekir Atman was aanwezig om zijn waardering uit te spreken.

Vrijwilligers in het zonnetje

Eerder ontvingen Harold Mazen uit Berghem en Ellen van den Bosch uit Oss ook een Gouden Oogappel. Tijdens de Bedankavond voor vrijwilligers op 11 december worden alle winnaars opnieuw in het zonnetje gezet in theater De Lievekamp. Dan wordt ook de Vrijwilliger van het Jaar 2026 gekozen.