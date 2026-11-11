Appende bestuurders betrapt vanuit bus: 126 boetes bij grote controle

De politie heeft dinsdag 128 automobilisten op de bon geslingerd bij een grote controle in het district Markiezaten (Bergen op Zoom en omgeving) en de provincie Zeeland. Het gros van de overtreders had een telefoon vast tijdens het rijden en werd vanuit een touringcar betrapt. De boete voor het rijden met een telefoon in je hand is 440 euro.

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Het ging om een zogeheten MONO-actie. Hierbij worden overtredingen vanuit een rijdende touringcar vastgesteld. Vervolgens houden tien onopvallende politiewagens de overtreders staande. Ditmaal werd ook gebruikgemaakt van camera's langs de A17 bij Moerdijk en de A58 bij Goes.

Er werd gereden op de A58 van Middelburg tot de voetbalclub Woensdrecht VV. Op de A4 tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht in beide richtingen. Over het gedeelte van de A58 tussen Wouwse Plantage en Etten-Leur werd meerdere keren gereden.

In totaal zijn er 128 bekeuringen opgemaakt voor de volgende feiten:

58 keer vasthouden van een elektronisch apparaat of telefoon tijdens het rijden met staandehouding.

37 keer vasthouden van een elektronisch apparaat of telefoon tijdens het rijden vastgesteld door de MONOCAM op viaduct A58 ’S-Heer Arendskerke, Goes

13 keer vasthouden van een elektronisch apparaat of telefoon tijdens het rijden vastgesteld door de MONOCAM op viaduct A17 Moerdijk.

6 keer snelheidsovertreding

2 keer rijden over een puntstuk

1 keer rijden zonder rijbewijs

1 keer niet direct kunnen tonen van het rijbewijs

1 keer rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs

2 keer aanhangwagen zonder goedwerkende verlichting

1 keer kenteken aanhangwagen komt niet overeen met kenteken trekkend voertuig

5 keer overige overtredingen

Bekijk hier hoe een eerdere controle in de 'gluurbus' eraan toe ging.