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Grote brand in woonboerderij met rieten dak in Helmond

Aangepast
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

In een woonboerderij met een rieten dak aan de Kruisschotseweg in Helmond woedt woensdagavond een grote brand. De brandweer probeert met een kraan riet weg te halen en heeft extra materieel en manschappen opgeroepen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak rond kwart over zes uit en zou rond de schoorsteen zijn begonnen. Het vuur sloeg snel over naar het rieten dak en naar de zolder van de boerderij. 

Bewoners en buren zijn van de begane grond, waar nog geen rook te zien is, spullen naar buiten aan het dragen. 

Een gespecialiseerd rietdakteam van de brandweer uit het Gelderse Elst is onderweg naar de brand. Ook brandweerkorpsen uit Deurne, Helmond, Eindhoven, Best en Geldrop zijn opgeroepen. De brandweer probeert het riet met een grote kraan uit elkaar te halen. Ook is een adviseur gevaarlijke stoffen op de brand afgekomen.

  • Foto: Persbureau Heitink
    Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink

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