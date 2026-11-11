Monumentale woonboerderij deels ingestort bij grote brand in Helmond

Een monumentale woonboerderij is woensdagavond deels afgebrand en ingestort bij een grote brand aan de Kruisschotseweg in Helmond. Specialistische rietdakteams uit het Gelderse Elst en Utrecht bestrijden het vuur. Het nablussen zal naar verwachting tot middernacht duren.

De brand brak rond kwart over zes uit en zou rond de schoorsteen zijn begonnen. Het vuur breidde zich snel uit naar het rieten dak en in de woning. Rond tien uur is de bovenverdieping van de monumentale boerderij grotendeels afgebrand en ingestort.

Net na het uitbreken van de brand, toen het vuur alleen nog op zolder woedde, brachten de bewoners en buren in alle haast spullen van de begane grond naar buiten. Niemand is gewond geraakt.

Rietdakteam

Gespecialiseerde rietdakteams van de brandweer uit het Gelderse Elst en Utrecht zijn naar de woonboerderij gekomen. Vanaf een hoogwerker haalden brandweerlieden riet uit elkaar en blusten zij de vlammen. Ook gingen brandweerlieden met een ladder het dak op. Het vuur werd van binnen en buiten geblust met water.

Het team heeft een stoplijn gemaakt op het rieten dak. Naar verwachting is de brandweer nog uren bezig met riet weghalen en nablussen. Bij de brand komt veel rook vrij, die door het koude mistige weer laag in de omgeving blijft hangen.

Ook brandweerkorpsen uit onder andere Deurne, Helmond, Eindhoven, Best en Geldrop werden met bluswagens en ander materieel opgeroepen.