PSV Vrouwen uitgeschakeld in Europa

PSV Vrouwen zijn uitgeschakeld in de UEFA Women's Champions League. Na een eerdere nederlaag tegen Eintracht Frankfurt verloor het team ook de uitwedstrijd met 2-1.

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De Brabantse ploeg moest in Duitsland winnen om door te gaan in het Europese toernooi. Na een vroege rode kaart voor Gwyneth Hendriks stond PSV echter al snel voor een zware opgave. Eintracht Frankfurt opende de score in de 26e minuut uit een corner.

In de tweede helft bracht Liz Rijsbergen PSV nog even terug in de wedstrijd met een knappe individuele actie en een doelpunt. Maar de vreugde was van korte duur; Eintracht Frankfurt herstelde meteen de voorsprong via Rebecka Blomqvist.

Rode kaart maakt verschil

De rode kaart voor Hendriks bleek cruciaal in het verloop van de wedstrijd. Met tien speelsters wist PSV moeilijk grip te krijgen op de aanvallende kracht van Eintracht. Keepster Nicky Evrard voorkwam met enkele goede reddingen een grotere nederlaag.

Het verlies betekent het einde van het Europese avontuur voor PSV Vrouwen dit seizoen. De focus ligt nu volledig op de competitie, waar aanstaande zondag een belangrijke wedstrijd tegen koploper FC Twente op het programma staat.

Scoreverloop

26’ – Ilestedt 1-0

58’ – Rijsbergen 1-1

59’ – Blomqvist 2-1

Opstelling

Evrard, Bross, Folkertsma (Rutgers), Hendriks, Thrige (Frijns); Renfurm, Cayman, Ripa (Lacroix); Rijsbergen (Altena), Jacobs, Van de Sanden (Hickelsberger).