Voetbalsters PSV stranden in achtste finales Europa Cup

De voetbalsters van PSV zijn er opnieuw niet in geslaagd de kwartfinales van de Europa Cup te bereiken. De regerend landskampioen ging in Duitsland met 2-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt. PSV had de thuiswedstrijd met 2-0 verloren.

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PSV moest in Frankfurt al na acht minuten verder met een speelster minder na een directe rode kaart voor Gwyneth Hendriks. Na een indraaiende voorzet werkte de Zweedse verdedigster Amanda Ilestedt in de 26e minuut van dichtbij de 1-0 binnen.

Liz Rijsbergen bracht het tiental van PSV na een klein uur spelen langszij, maar een minuut later leidde Frankfurt via een doelpunt van Rebecka Blomqvist alweer: 2-1.

PSV strandde vorig seizoen ook in de achtste finales van de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi na de Champions League. Toen gebeurde dat eveneens tegen Eintracht Frankfurt.