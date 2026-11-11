Professionals in Helmond bijeen voor veiligheid en verkeer

In Zalencentrum De Smed in Stiphout kwamen op 22 september professionals uit Helmond samen. De bijeenkomst, georganiseerd door wijkraad Stiphout-Warande, stond in het teken van veiligheid en verkeer. Drie sprekers deelden kennis en ervaringen, gevolgd door een netwerklunch. Het programma duurde van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De dag begon met een presentatie van Kristian van den Nouwlant, buurtcoach bij Jibb+. Hij richtte zich op valpreventie voor senioren, zowel binnenshuis als buiten. Tijdens zijn verhaal benadrukte hij het belang van veiligheid in de buitenruimte, zoals tijdens het wandelen en fietsen. Door signalen in de wijk vroegtijdig te herkennen, kunnen professionals grotere problemen voorkomen.

Verkeersveiligheid voor jong en oud

Frans Stienen, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland in Helmond, was de tweede spreker. Hij lichtte diverse initiatieven toe, waaronder verkeersexamens voor schoolkinderen en fietsacties voor senioren. Ook noemde hij campagnes zoals de 30 km-stickeractie om automobilisten te laten afremmen. Stienen merkte op dat de samenwerking met de gemeente soms moeizaam verloopt.

Wijkboa’s en handhaving

Stijn van Gisbergen en Daan Hermkens, wijkboa’s van Helmond, sloten het plenaire gedeelte af. Zij vertelden over hun brede takenpakket, dat verder gaat dan verkeerscontrole. De boa’s werken binnen het programma ‘Wijkgericht werken’, waarbij korte lijnen tussen inwoners, professionals en de gemeente centraal staan. Dit helpt om problemen direct aan te pakken.

Netwerken tijdens de lunch

Na de presentaties was er een uitgebreide lunch, waar de professionals ervaringen en ideeën konden uitwisselen. Dit moment bood ruimte voor het smeden van nieuwe samenwerkingen. Om twee uur eindigde de bijeenkomst en keerden de deelnemers met frisse inzichten terug naar hun wijken in Helmond.